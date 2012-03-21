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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 07:12 BJT

〔欧元区经济〕ECB总裁:危机最坏时期已过,若通胀恶化将有行动--报载

路透法兰克福3月22日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周四发表的一德国报纸采访中表示,欧元区危机的最坏时期已经过去,如果通胀风险上扬,欧洲央行将会采取行动.德拉吉意在寻求减轻德国对通胀的担忧.

不过,德拉吉很快补充道,ECB最近几个月的两次长期再融资操作并未带来通胀风险.该操作向金融市场注入了逾1兆(万亿)欧元.

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