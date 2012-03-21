〔货币市场〕主要银行间市场拆放款利率下降

路透纽约3月21日电---在美国第三轮量化宽松政策预期有所消退之后,一些美国利率在周三略有回落,伦敦银行间市场三个月期拆放款利率(LIBOR)在持稳数日后下滑.

指标三个月期LIBOREUR3MFSR=周三定盘报0.72357%,较周二的0.73214%下跌.

三个月期欧元/美元基差互换EURCBS3M=ICAP在负58个基点,为九个月来最窄.该指标亦用作衡量美元融资风险.

该指标在投资者争夺美元导致融资压力上升时会走阔,在去年11月触及负167.5基点后已逐步收紧.

这种变化据称是与良好的经济数据相关联,尤其是美国的数据,此外也由于一些投资者对欧元区主权债务危机持乐观态度.欧洲央行投放的三年期贷款对于缓和交易对手风险忧虑也起了很大作用.

上月应税货币市场基金数据显示,这些基金已准备好更加积极地参与欧洲市场.

货币市场基金持有的法国银行存款,商业票据和回购合约增加了14%,重返去年10月时的水平.

货币市场基金持有的北欧,德国以及英国资产在2月大致持平.

巴克莱资本市场分析师Joseph Abate说,货币市场基金持有的欧洲银行业资产的加权平均到期年限在2月亦延长,与整体市场风险意愿升高的趋势相一致.

他表示,企业通过延长借款的期限来锁定较低利率,因此流通商业票据的加权平均到期年限从9月时的39天延长至47天.

"显然,投资者和企业对于情况的发展越来越感到放心,不仅是对美国,对欧洲亦然,"Federated投资管理公司应税货币市场投资主管暨资深投资组合经理人Deborah A. Cunningham在本月稍早公布的一项分析中指出.(完)