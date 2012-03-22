《英国财政焦点》下调所得税最高税率增收富人税,撙节目标不动摇＝４

这项财政预算赢得商业游说团体欢迎,但政策分析师警告,民意如何仍未可知.

"毫无疑问,这么做他会冒很大的政策风险,"斯特拉斯克莱德大学政治学教授John Curtice表示,"反对派据此加抨击是否合理,仍具有充分的辩论空间."

**撙节**

英国在2007-2009年金融危机期间严重受创,不得不支出数以百亿计的资金救助主要银行.

经济暴跌之后复苏疲乏,经济水平仍远低于危机之前的峰值,失业率处于16年以来最高.

许多英国民众经历了至少一个世代以来最为严重的生活水平恶化,因物价升速超过微薄的薪资增速、政府提高税收,且撙节措施正在蚕食家庭预算.

但在最近几周,企业的整体信心回升,去年底时则是因欧元区危机而受到严重冲击.

政府预算责任办公室(OBR)预计,经济增长率将从2012年的0.8%升温至2013年的2.0%,2014年经济将增长2.7%,这与11月预估情况大致相同.

OBR预计,净借款将从2011/2012年度的1,260亿英镑降至2016/2017年度的210亿英镑.

英国公共部门的整体债务与国内生产总值(GDP)之比料在2014/15年度触及峰值76.3%,随后下滑,从而完成财政目标的第二接断.

"我们仍认为OBR的经济成长预估很乐观,政府很快就会开始发现其更难压低借款,"Capital Economics首席英国分析师Vicky Redwood称,"尽管目前来看,英国的信用评级地位很安全."(完)