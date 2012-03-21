《中国报摘》--中国证券报3月22日

* 头版头条:
--消息人士透露,中国多家基金公司近日受全国社会保障基金理事会委托,正紧锣密鼓地设计新的投资组合方案,内容包括权益类和固定收益类.分析人士表示,这意味不久以后,股市和债市或迎来"新鲜资金血液".
* 其他:
--记者视点文章称,通胀走低、出口增速放缓等多项经济数据加剧市场对中国经济增长下滑的担忧.观察人士认为,为推动经济平稳较快增长,降息的时间窗口渐行渐近.由于近期银行存款流失问题较突出,央行选择单边降息或不对称降息的可能性较大.
--银监会主席尚福林近日透露,今年银监会将参照第二、第三版巴塞尔协议的核心内容,在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面,出台新监管标准.
--商务部进出口公平贸易局负责人就美国对华太阳能电池反补贴初裁发表谈话称,美国限制中国太阳能电池产品损害的是中美双方的利益,更会影响美国清洁能源产业的发展和中美在新能源领域的合作.中方敦促美方从长远合作、互利共赢出发,审慎处理中美两国在太阳能电池等新能源领域的贸易摩擦.
--国土资源部近日印发关于大力推进节约集约用地制度建设的意见,提出要加快推进经营性集体建设用地使用制度改革.
--东北振兴"十二五"(2011-2015年)规划提出,期末东北地区城镇化率要达到60%,服务业增加值比重达40%,粮食综合生产能力达12,640万吨,森林覆盖率达37.5%.
--光大证券(601788.SS)年报显示,去年实现净利润15.44亿元人民币,同比减少29.80%,基本每股收益0.45元.
--在A股上市遇挫后,知名连锁餐饮企业俏江南的上市之路转向香港.市场消息称,俏江南近期已经向港交所递交上市申请,初步拟集资3-4亿美元(约18.9-25.2亿元人民币),暂定于今年第二季度在香港挂牌上市.
--云内动力(000903.SZ)公告,由于公司股权划转给中国长安汽车集团事宜迟迟未获得国资委批复,中国长安应中国证监会要求,撤回了相关申请文件.(完)
--整理 周晓峰; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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