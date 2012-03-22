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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 08:05 BJT

《中国报摘》--金融时报3月22日

* 头版头条:

--中国银监会主席尚福林参加中国发展高层论坛时表示,稳健的银行体系需要与时俱进的监管标准,今年银监会将参照第二、三版巴塞尔协议的核心内容,结合中国国情和银行业具体实际,在商业银行资本管理和流动性风险管理方面,出台新监管标准.

* 其他:

--保监会数据显示,2月份全国实现原保费收入3,278.86亿元人民币,同比增长6.36%,保险业总资产达6.19万亿,同比增长18.93%.(完)

--整理 沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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