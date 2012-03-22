《中国报摘》--金融时报3月22日

--中国银监会主席尚福林参加中国发展高层论坛时表示,稳健的银行体系需要与时俱进的监管标准,今年银监会将参照第二、三版巴塞尔协议的核心内容,结合中国国情和银行业具体实际,在商业银行资本管理和流动性风险管理方面,出台新监管标准.