韩国称核峰会期间将讨论朝伊核问题

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月21日电---韩国周三表示，世界各国首脑下周参加首尔核安全峰会时将讨论朝鲜(北韩)和伊朗的“非法”核活动。这令朝鲜感到愤怒，并称这种言论相当于“宣战”。
韩国外交部长金星焕（Kim Sung-hwan）向路透表示，核武器和核扩散问题并非核安全峰会的正式议题，但伊朗和朝鲜明显会成为会议间隙商讨的主要问题。
他接受路透书面采访时称，“毫无疑问国际社会严重关切朝鲜和伊朗的非法核活动。”
“因主要国家领导人将参加首尔峰会，当中还包括六方会谈参与国的首脑，朝鲜核问题自然会在峰会间隙的双边会谈等一些场合被讨论，”他还补充说，已经计划好的此类会谈就有几十个。
首尔核峰会为期两天，除了主办国韩国总统李明博外，六方会谈参与国中还有四个国家首脑将参加此次峰会，分别是美国总统奥巴马、中国国家主席胡锦涛、俄罗斯总统梅德韦杰夫和日本首相野田佳彦。
朝鲜将不参加此次核安全峰会，该国的核项目和弹道导弹项目也不是会议的正式议题，但该国近期宣布将于4月发射卫星，此事预计会成为关注焦点。
朝鲜中央通讯社（KCNA）周三报导称，首尔峰会若是将朝鲜“核问题列为讨论议题”，并发表声明反对朝鲜寻求核项目，该国会将这种做法视为“挑衅”。
“任何挑衅将等同于向朝鲜宣战，后果将是给朝鲜半岛去核化会谈增加障碍，”该通讯社周三称。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)