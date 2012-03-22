〔中国经济〕降息脚步渐行渐近,单边降息或不对称降息可能较大--中证报

路透上海3月22日电---中国证券报周四发表记者视点文章称,为推动经济平稳较快增长,降息的时间窗口渐行渐近.由于近期银行存款流失问题较突出,央行选择单边降息或不对称降息的可能性较大.

"从政策传导时滞上来分析,如果要在年内扭转经济下滑的趋势,最晚应在二季度启动降息."该文称.

文章指出,虽然油价等因素可能会造成物价上涨压力,但工业生产者出厂价格指数(PPI)增幅回落表明经济不活跃,企业的真实债务成本加大.这些客观上都需要央行降低贷款利率.

从信贷及票据市场来看,目前信贷需求不足,导致派生存款增长受到制约,降低存款准备金率已不足以推动信贷合理增长;而从实体经济层面来看,当前企业开工情况显示增长动力弱于往年同期.

中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,增速比1月下降1.3个百分点,并创20个月新低.中国央行此前已于2月24日下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.

文章认为,随着通胀回落,负利率终结也进一步打开货币政策调整空间.尽管存款准备金率刚刚下调,但与降息并不矛盾,反而有相得益彰之效.降息除有利于减轻企业财务负担外，还可刺激信贷投放、扭转经济下滑势头及保持流动性适度宽松.

此外,在全球一片降息声中,中国如继续保持利率稳定,则可能加速海外资本流入,对国内通胀形势构成压力.同时,中国主要出口对象是欧美发达国家,由于欧债危机和美国经济复苏乏力,为了对冲这种经济下行的压力,以及降低出口企业的债务负担,中国央行降息也在预料之中.

由于近期银行存款流失问题较突出,文章援引观察人士认为,如果降息,单边降息或不对称降息的可能性较大.一方面使贷款利率下调幅度大于存款利率,或维持存款利率不变,仅降低贷款利率,来进一步刺激信贷投放;另一方面使短期存贷款利率下调幅度高于长期存贷款利率,以适应短期压力小、长期压力大的通胀形势.

而从近日银监会发布的数据看,2011年商业银行净利润达1万亿元人民币,比上年增长36.3%,也足以承受一至两次不对称降息.(完)