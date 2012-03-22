〔中国金融〕各大型商行首套房贷款利率未下调,仍执行基准利率--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京3月22日电---近日中国多个城市传出消息称,部分银行下调首套房贷款利率.不过人民日报周四报导称,各大型商业银行均表示并未进行利率下调,首套房贷款仍执行基准利率.
报导称,据工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)及北京银行(601169.SS)相关部门回应,各行对首套房贷款仍然执行基准利率,截至目前政策并未发生变化.
而光大银行(601818.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、华夏银行(600015.SS)在南京市的相关分支机构,日前开始提供九折贷款优惠.
从去年下半年开始,受流动性持续紧张影响,全国范围内多家银行提高了首套房贷利率,基准利率(7.05%)普遍上浮5%-10%不等.
中国住房城乡建设部等七部门近日发布报告称,今年要保持首套住房贷款政策稳定性,督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房.[ID:nSB1428390](完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)