〔美国基金〕3月14日止当周债券基金净流入91亿美元--ICI

路透纽约3月21日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,最近一周美国共同基金投资者不理会股市升势而青睐债券.

债券基金资金流入规模略低于之前一周流入额107.4亿美元,但仍然很高.

标普500指数.SPX在报告期间上升3.08%,受惠于乐观的就业数据,美国联邦储备理事会(美联储,FED)略微上调经济展望,以及银行压力测试结果强劲.

可同时投资于股票和固定收益证券的混合基金有资金流入12.4亿美元,低于前一周的流入额14.8亿美元.(完)