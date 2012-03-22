〔美国基金〕3月14日止当周债券基金净流入91亿美元--ICI

《全球汇市》美元触及七周高位，因预计美联储接近升息
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
路透纽约3月21日电---美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,最近一周美国共同基金投资者不理会股市升势而青睐债券.
ICI称,截至3月14日当周,债券基金净流入91亿美元,而股票基金净赎回25.7亿美元.
债券基金资金流入规模略低于之前一周流入额107.4亿美元,但仍然很高.
标普500指数.SPX在报告期间上升3.08%,受惠于乐观的就业数据,美国联邦储备理事会(美联储,FED)略微上调经济展望,以及银行压力测试结果强劲.
可同时投资于股票和固定收益证券的混合基金有资金流入12.4亿美元,低于前一周的流入额14.8亿美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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