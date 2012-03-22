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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 08:07 BJT

巴布亚新几内亚发生6.7级地震

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月22日电---美国地质调查局（USGS）在其网站上称，巴布亚新几内亚周四发生6.7级地震。

震中位于首都莫尔兹比港（Port Moresby）西北偏北384公里的戈罗卡（Goroka）附近，震源深度为106公里。

尚未收到人员伤亡和财产损失报告。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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