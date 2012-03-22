〔中国经济〕消费今年将成经济第一动力,服务消费潜力较大--报告

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 消费今年将成经济第一动力,增幅可达16%-17%
* 服务消费潜力依然较大,可考虑在免税、退税、贴息等探索
* 注重政策协调性,促进股市恢复性增长
路透北京3月22日电---中国商务部研究院发布报告称,2012年消费增长将保持在较快区间,将在近10年首次成为经济增长的第一拉动力,消费增幅可达16%-17%,服务消费潜力依然较大.
人民日报周四刊登该报告称,"三驾马车"在国民经济中的地位将发生重大变化,消费、投资、出口协调拉动的增长模式初步形成,消费的城乡与行业结构变化不大,生活必需品消费平稳较快增长,耐用消费品有涨有落.
"相对于稳定增长的投资,增长较快的消费将在今年首次成为经济增长第一拉动力."报告称,增长更快的消费增幅可达16%-17%,仍远高于国内生产总值(GDP)的增长速度.消费对国内生产总值的贡献率将超越投资.
2011年,中国"三驾马车"对国内生产总值增长的贡献率中,投资为54.2%,比上年下降2.4个百分点,出口为-5.8%,比上年下降15个百分点,消费为51.6%,比上年增长17.4个百分点.
**可考虑在免税、退税、贴息等探索促消费**
报告建议2012年新的扩大消费政策,可考虑在免税、退税、贴息等方面进行适当探索.调整消费税的征收范围和税率结构.对目前征收消费税的部分商品,如汽车、化妆品、金银首饰等的消费税进行适度调整.
报告还特别强调,一定要注重收入政策与支出政策的协调性.应重点关注收入增长与扩大消费之间的关系,保障居民名义收入的较快增长,收入分配制度改革不能仍停留在规划和设想阶段,要寻找收入分配改革的切入点,实现实质性突破.
同时,要注重商品市场与资本市场政策的协调性.关注资本市场的良性发展,促进股市恢复性增长,拓宽消费者的投资渠道,帮助消费者跑赢CPI(居民消费价格指数),避免消费者因价格波动而产生恐慌心理.
2011年,中国社会消费品零售总额181,266亿元人民币,同比名义增长17.1%,比2010年的18.3%低1.2个百分点.扣除价格因素,实际增长仅为11.6%,比2010年低3.2个百分点.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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