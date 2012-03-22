〔中美贸易〕中国商务部敦促美方审慎处理光伏等新能源领域贸易摩擦

路透北京3月22日电---针对美国日前初裁认定中国光伏产品存在补贴,中国商务部周三称,美国限制中国太阳能电池产品损害的是中美双方的利益,并敦促美方审慎处理中美两国在太阳能电池等新能源领域的贸易摩擦.

中国商务部进出口公平贸易局负责人称,中国太阳能电池产品在美国产品中具有一定竞争优势,源于中国企业持续研发先进生产技术,不断拓宽经营理念,不断降低经营成本.

"美国限制中国太阳能电池产品损害的是中美双方的利益,更会影响美国清洁能源产业的发展和中美在新能源领域的合作."上述负责人称.

商务部新闻稿并称,在太阳能电池生产及新能源领域,中美企业间有着密切合作,中国企业在将产品出口到美国的同时,也进口美国的原材料和设备.

2012年3月19日,美商务部作出对华太阳能电池产品反补贴调查的初裁,认定中国涉案企业存在2.9%-4.73%不等的补贴幅度,并追溯90天征税.

美国对中国光伏产品掀起的"双反"(反补贴与反倾销)调查上半场结束,美国初裁决定征收最高不足5%的反补贴税率,大大低于市场预期,让中国光伏企业暂舒了口气,但接踵而来可能不低的反倾销税更让人忧心重重.[ID:nSB1445678]

美国将于5月底做出反倾销初裁,最终中国企业需要承担的双反税率,业内预计仍有可能达到近25%,这将令在中国组装的光伏组件在美国市场完全丧失价格优势.(完)

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