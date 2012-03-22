版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 08:20 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初微跌,追随隔夜美股温和回落的走势

路透东京3月22日电---日本股市日经指数周四盘初微跌,不过日圆走软支撑人气;隔夜美股温和回落,因美国2月房屋销售数据令人失望.

日经指数.N225跌0.1%至10,073.00点.东证股价指数.TOPX下滑0.1%至857.65点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐