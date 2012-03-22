〔中国经济〕东北振兴"十二五"规划获批,城镇化率目标达60%

路透北京3月22日电---中国国务院近日批复东北振兴"十二五"(2011-2015年)规划提出,期末东北地区城镇化率要达到60%,服务业增加值比重达40%,粮食综合生产能力达12,640万吨.

国家发改委网站周三刊登新闻稿称,根据规划,十二五时期东北将以保障国家粮食安全为首要目标,巩固发展现代农业;完善现代产业体系,优化提升传统工业,加快培育战略性新兴产业,发展壮大服务业;并优化区域发展空间布局,推动产业集聚发展.

在民生方面,规划目标城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入增长速度高于经济增长速度,城镇新增就业750万人,城镇登记失业率控制在5%以下,新建保障性住房310万套.

规划提出,把东北地区基本建设成为具有国际竞争力的装备制造业基地、国家新兴原材料和能源保障基地、国家重要商品粮和农牧业生产基地以及重要技术研发与创新基地,面向东北亚开放的重要枢纽.

据发改委负责人介绍,2011年东北三省经济总量达到4.5万亿元人民币,是2004年的三倍,经济发展速度高于全国平均水平;粮食产量由2004年的1,446亿斤提高到2011年的2,155亿斤.

不过负责人也指出,制约东北振兴的体制性、机制性、结构性矛盾尚未根本解决,国企改革还有待深化,有利于转方式调结构的体制机制还待完善,提升区域科技创新力、促进中小企业发展的动力机制需加强.

国务院总理温家宝年初在讨论通过西部大开发及东北振兴"十二五"(2011-2015年)规划时,称要继续实施区域发展总体战略和主体功能区规划,促进区域经济良性互动.[ID:nSB1327908]

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