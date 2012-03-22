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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 08:21 BJT

〔韩国股市〕开盘基本持平,因美国数据喜忧参半

路透首尔3月22日电---韩国股市周四开盘近持平,因美国最新数据发出的信号不一,未给投资者提供判断市场未来走向的清晰线索.

金融类股跌势盘初拖累大盘,新韩金融集团(055550.KS)下跌1.56%,韩国外换银行004940.KS下滑0.68%.

0007GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11跌0.04%,报2,026.38点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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