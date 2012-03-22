《中国股市盘前看点》--3月22日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国一周初请失业金人数、2月领先指标、1月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格

--欧元区制造业PMI 3月初值、3月消费者信心指数 、1月工业订单

**宏观经济和政策面**

--中国证券报周四发表文章称,降息的时间窗口渐行渐近.由于近期银行存款流失问题较突出,央行选择单边降息或不对称降息的可能性较大.[ID:nSB1447722]

--中国人民银行决定,2012年将差别存准政策覆盖范围扩大至12个省的农业银行(601288.SS)县支行,新增黑龙江、河南、河北和安徽四省.[ID:nSB1446856]

--路透根据官方数据计算,2011年应偿地方政府性债务可能已有近5,000亿元人民币获展期,占当年应偿还债务总额的近两成.[ID:nSB1446952]

**重点行业和公司**

--近日多个城市传出消息称,部分银行下调首套房贷款利率.不过人民日报报导称,各大型商业银行均表示并未进行利率下调,首套房贷款仍执行基准利率.[ID:nSB1447758]

--国务院近日批复东北振兴"十二五"(2011-2015年)规划提出,期末东北地区城镇化率要达到60%,服务业增加值比重达40%,粮食综合生产能力达12,640万吨.[ID:nSB1447834]

--银监会主席尚福林近日透露,今年银监会将参照第二、第三版巴塞尔协议的核心内容,在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面,出台新监管标准.

--光大证券(601788.SS)年报显示,去年实现净利润15.44亿元,同比减少29.80%,基本每股收益0.45元.

**海外动向**

--美国股市道指和标普500指数收跌,受能源服务股走低拖累,但科技股涨势支撑Nasdaq指数,并令标普500指数守在四年高位附近.指标标普500指数本季迄今累计上扬11.6%,在1,400点处买盘浮现.该指数连续五日守住这一水平,暗示未来数周将进一步上扬.道琼工业指数收跌45.57点,或0.35%,至13,124.62点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期仍不脱2,400点一线振荡.(完)

--整理 冉莹; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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