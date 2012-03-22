《即时观点》日本2月意外录得贸易顺差,因出口下降趋缓

路透东京3月22日电---日本财务省周四公布数据显示,日本2月出口降幅低于预期,导致意外录得贸易顺差,表明外部需求回升将在未来几个月助推日本经济复苏.[ID:nSB1447490]

关键点:

--2月出口较上年同期减少2.7%,市场预估为下滑6.4%,1月为下降9.2%

--2月贸易收支顺差为329亿日圆(3.93亿美元),为五个月来首次录得贸易顺差,路透调查预估为逆差1,200亿日圆,1月贸易逆差1.476万亿(兆)日圆,为日本有史以来最高逆差.

--2月进口较上年同期增长9.2%,市场预估为增长8.4%

--周四公布的路透调查显示,3月日本大型制造业信心上升13点,至正2,为四个月来首次.[nSB1447398]

以下是分析师的评论:

三菱UFJ摩根士丹利证券驻东京的高级固定收益策略师SHUJI TONOUCHI:

日本对美国的出口正在增长,有迹象显示美国经济已经触底,所以这对日本出口来说,是一个积极的信号.

日本对中国的出口亦强于之前.随着中国经济增长放缓,中国亦正在放松政策,未来这可能会刺激日本出口.

未来贸易逆差可能仍会出现,因为核电使用下降,日本必须要进口更多的能源.

随着海外各国经济企稳,以及震后重建的向前推进,日本经济应能复苏.出口竞争力正在改善,这也缓解了日本央行所面临的压力.

COSMO SECURITIES投资策略和信息部门主管HARUMI TAGUCHI:

制造商信心明显改善,因泰国洪灾影响消退.日圆下跌和股价上涨也帮助改善信心.但前景展望指数持平,或表明企业仍对汇率波动以及可能的电力短缺影响维持谨慎.

日本央行的短观调查可能显示信心改善,折射出经济基本面复苏.

NLI基础研究所齐藤太郎:

贸易数据是个惊喜,出口下滑幅度小于预期.不过得出贸易收支恢复顺差趋势的结论还为时尚早.

能源进口可能继续增加,出口复苏速度料缓慢,因对欧洲出口仍然低迷,尽管对美国出口较好.

最近日圆下跌及全球经济预计好转可能在未来支撑日本出口.

从经济角度看,日本央行进一步放松政策的机率下降.但仍有可能,这取决于政治压力和美国货币政策前景.

市场反应:

--参看汇市新闻,请点选[FRX-CMN][FXNEWS/CN],日圆兑美元报价请点选JPY=.

--参看日债新闻,请点选[JP-DBT-CMN],日债期约报价请点选2JGBv1.

--参看日股新闻请点选[.TCN],日经指数报价请点选.N225.

相关连结:

--参看相关细节,可点选日本财务省网站,网址为(here).

背景资料:

--路透调查显示,日本经济下财年料将成长1.9%,因出口在今年中期料可增温,受助于美国经济重拾力道.

--日本央行在2月14日意外通过将资产购买计划扩大10万亿(兆)日圆来放宽货币政策,并设立1%的通胀目标,央行本月会议上维持政策不变,否决了一名委员的推出更多刺激政策提议,令部分市场人士失望.

--2011年日本为31年来首度录得年度贸易逆差,因3月地震打击出口,并且福岛灾难增加了燃料的进口成本.1月贸易逆差创下纪录高位,因日圆走强和全球经济放缓打击外部需求.