〔中国能源〕中石化3月减乙烯增产成品油约10吨,4月或继续--新华

路透北京3月22日电---亚洲最大的炼油商--中国石油化工集团公司周三称,为保证全国春耕用油供应,中石化将压减3月份的乙烯产量,以换取增产成品油约10吨.

新华报导称,此次减产措施涉及茂名石化、燕山石化、中原石化等五家下属企业,预计比原月度计划减少乙烯产量3万吨.

报导援引中石化生产经营管理部相关负责人表示,如果市场还有需要,4月份有可能还将继续采取相应措施.且为有效保证成品油市场需求,中石化将继续保持炼油装置高负荷运行,出台相应奖励政策鼓励企业多产多供成品油.

上述负责人称,此次压减乙烯增产成品油主要出于三点考虑,包括春耕用油高峰即将到来,且全国部分炼厂检修集中在3、4月,在目前炼厂高负荷的状态下,减产化工轻油将有助于炼油企业多产多供成品油.同时,近期化工市场部分产品需求减少,减产乙烯将有利于企业调整产品结构.

此前中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.

中国新华社刊物China Oil, Gas and Petrochemicals(OGP)周三公布,截至2月底中国商业原油库存环比下降3.77%,成品油库存上升10%.[ID:nSB1445492]

中国石油化工集团公司为中国石化(0386.HK) 60028.SS的母公司.(完)