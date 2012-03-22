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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 08:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国财政部500亿元人民币国库现金商业银行定期存款9:00-9:30招标
  国家开发银行至多220亿元五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.98%
  华能集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和建行主承
  奥克斯集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农行主承
  惠天热电(000692.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  宏图高科(600122.SS)4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),中信银行和兴业银行主承
  申通地铁资产管理公司3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),深发展和交通银行主承
  国开投公司30亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),建行和中行主承
  深圳地铁集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),华夏银行和工行主承
  云南工业投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行和民生银行主承
  中电熊猫集团19亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建行主承
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  二、新债上市:  

  农业发展银行300亿元三年期固息金融债120403,票面利率3.62%
  广东核电集团50亿元一年期短融041252010,票面利率4.37%
  华能集团40亿元一年期短融041253013,票面利率4.36%
  上实集团10亿元一年期短融041255008,票面利率4.36%
  紫江企业(600210.SS)2亿元一年期短融041253012,票面利率5.27%
  中科实业集团6亿元三年期中期票据1282069,票面利率5.90%
  重庆建工集团6亿元五年期中票1282070,票面利率6.10%
  天津城投集团30亿元一年期短融041261013,票面利率4.36%
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  三、缴款:

  国开行200亿元10年期固息债120213,票面利率4.21%
  江苏交通控股25亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280057,票面利率4.90%
  南京高速齿轮8亿元一年期短融
  卧龙电气(600580.SS)5亿元一年期短融
  杭州萧山机场3亿元一年期短融
  广东广弘资产经营公司3亿元一年期短融
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  四、还本付息:
  
  中国交建(601800.SS)(1800.HK)25亿元一年期短融1181116到期兑付,票面利率4.36%
  河北钢铁集团30亿元一年期短融1181118到期兑付,票面利率4.31%
  湖南海利(600731.SS)1亿元一年期短融1181119到期兑付,票面利率6.00%
  财政部300亿元10年期固息国债070003付息,票面利率3.40%
  天富热电(600509.SS)2.8亿元10年期固息债078006付息,票面利率4.50%
  财政部243.6亿元10年期固息国债080018付息,票面利率3.68%
  国开行200亿元三年期固息债110215付息,票面利率3.83%
  中国供销集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180068付息,票面利率5.50%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周四发表记者视点文章称,为推动经济平稳较快增长,降息的时间窗口渐行渐近.
由于近期银行存款流失问题较突出,央行选择单边降息或不对称降息的可能性较大.[ID:nSB1447722] 
  --路透根据官方数据计算,2011年应偿地方政府性债务可能已有近5,000亿元人民币获展期,占
当年应偿还债务总额的近两成.[ID:nSB1446952] 
  --中国银监会主席尚福林参加中国发展高层论坛时表示,稳健的银行体系需要与时俱进的监管
标准,今年银监会将参照第二、三版巴塞尔协议的核心内容,结合中国国情和银行业具体实际,在
商业银行资本管理和流动性风险管理方面,出台新监管标准.
  --为进一步推进农业银行(601288.SS)"三农金融事业部"改革试点,鼓励发放涉农贷款,中国人
民银行决定,2012年将差别存准政策覆盖范围扩大至12个省的农行县支行,新增黑龙江、河南、河
北和安徽四省.[ID:nSB1446856]

  国家统计局3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇/冉莹; 审校 曹巍浩

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