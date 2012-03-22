〔中国债市动态〕现券收益率早盘续涨,汇丰PMI利好难解短期资金忧虑

路透上海3月22日电---中国银行间债市周四早盘收益率续涨.汇丰PMI预览落至四个月来最低水平为债市长期向好提供支撑.但季度末资金面收紧的隐患犹存,打压短融等信用品种表现.加之稍早发行的国开行新债中标利率明显高于预期,亦影响金融债走势.

汇丰PMI预览暗示经济增长疲弱.华东一银行交易表示,长期看,债市仍整体向好,短期则要关注季度末资金情况.中证报社评建议非对称降息,但今年货币政策总基调还是维稳,动用利率的可能性有限.

在存款准备金率方面,他指出,从稍早招标的国库现金定存高位利率即可判断,银行存款压力仍大.且当前新增外汇占款不稳定,短期内降准的概率很大.

"新发的AA-的CP,昨天还是6%的样子,今天到6.35%了.卖券的明显变多."上海一券商交易员表示.

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览3月初值数据降至四个月低点48.1,终结此前连续三个月升势,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1448478]

中国证券报周四发表文章称,由于近期银行存款流失问题较突出,央行选择单边降息或不对称降息的可能性较大.[ID:nSB1447722]

业内人士稍早透露,财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,较去年10月创出的历史高点6.83%亦仅一步之遥.同日招标的国开行五年固息债,中标利率为4.10%,高于此前3.98%的预测均值.[ID:nSB1448336][ID:nSB1447986]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种继续微升,因月底因素持续发酵.[CN/CN]

剩余期限约0.99年的短融041259015最新成交对应收益率CN041259015=CFXS为6.2%,上日尾盘为6.09%.(完)