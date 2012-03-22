《中国报摘》--其他报纸重要消息3月22日(I)

**上海证券报**

--为保证春季成品油市场供应,中石化(0386.HK)(600028.SS)称将减少3月份乙烯产量,增产成品油.减产措施涉及茂名石化、燕山石化、中原石化等五家下属企业.预计比原月度计划减少乙烯产量3万吨,增产成品油约10万吨.

--中国房地产研究会等联合发表报告称,2011年中国商品房销售面积同比增长4.9%;而房地产开发企业500强商品房销售面积同比增长26.9%,增幅较全国水平高出22个百分点.说明随着市场调控和金融信贷的收紧,房地产企业资金门槛更高,行业集中度提高且分化日益加剧.

**人民日报**

--考虑近期油价上涨以及后期其他农用生产资料价格变化因素,近日财政部再次拨付各省农资综合补贴资金243亿元人民币,全国亩均新增补贴资金约14元,直接补助给种粮农户,确保农民种粮收益不因农资价格上涨而降低.

--商务部研究院发布报告认为,消费今年将成经济第一动力,今年"十二五"(2011-2015年)规划纲要所确定的消费、投资和出口协调拉动的经济增长模式将初步形成.

--上海市浦东新区区委书记徐麟表示,30家中央企业代表与上海浦东签订40个合作项目协议,涉及领域主要是现代服务业和战略性新兴产业,总投资金额超过1,000亿元.

--首届世界晋商大会新闻发布会暨招商项目推介会在北京举行.大会确定1万亿元招商引资目标和100个重点项目,侧重点为循环经济项目、接续替代产业项目、战略性新兴产业项目、文化旅游项目、现代物流项目、重大科技项目等.山西省副省长郭迎光表示,山西将鼓励民间资本进入部分垄断性行业.

**第一财经日报**

--比利时联合资产管理公司最终以4,050万元人民币的价格将手中的金元比联基金49%的股权转让给惠理基金管理香港有限公司.新任总经理表示有信心在未来三年内将公司的管理资金规模提升至100亿元.

--记者获悉,《煤炭工业"十二五"规划》22日将对外发布.规划确定,"十二五"末中国煤炭供应将达到42亿吨,其中国内煤炭供应40.5亿吨,净进口1.5亿吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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