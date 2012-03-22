〔中国保险〕2月全国实现原保费收入3,278多亿元,同比增逾6%--保监会

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京3月22日电---中国保险监督管理委员会公布数据显示,今年2月份,中国保险业共实现原保费收入3,278.86亿元人民币,同比增长6.36%.
保监会网站公布的数据并称,原保费收入中,人身险原保费收入2,460.56亿元,同比增长3.8%;财产险原保费收入818.30亿元,同比增长14.90%.
而从公司分布来看,中国人寿(601628.SS)(2628.HK)仍以793.79亿元的原保费收入居寿险公司第一名,财险公司排首位的则是人保财险,原保费收入298.81亿元.
数据并显示,今年2月全国原保险赔付支出702.59亿元,同比增长15.58%.资金运用方面,银行存款额为1.86万亿元,同比增长27.21%;投资3.85万亿元,同比增长14.30%.
此外,2月中国保险业总资产达6.19万亿元,同比增长18.93%.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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