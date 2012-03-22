〔中国保险〕2月全国实现原保费收入3,278多亿元,同比增逾6%--保监会

路透北京3月22日电---中国保险监督管理委员会公布数据显示,今年2月份,中国保险业共实现原保费收入3,278.86亿元人民币,同比增长6.36%.

保监会网站公布的数据并称,原保费收入中,人身险原保费收入2,460.56亿元,同比增长3.8%;财产险原保费收入818.30亿元,同比增长14.90%.

而从公司分布来看,中国人寿(601628.SS)(2628.HK)仍以793.79亿元的原保费收入居寿险公司第一名,财险公司排首位的则是人保财险,原保费收入298.81亿元.

数据并显示,今年2月全国原保险赔付支出702.59亿元,同比增长15.58%.资金运用方面,银行存款额为1.86万亿元,同比增长27.21%;投资3.85万亿元,同比增长14.30%.

此外,2月中国保险业总资产达6.19万亿元,同比增长18.93%.(完)

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