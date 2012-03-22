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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 09:00 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油持于107美元附近,受美国原油库存意外减少支撑

路透首尔3月22日电---美国原油期货周四持于每桶107美元附近,美国原油库存意外下降对市场构成支撑,盖过了石油输出国组织(OPEC)最大石油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯承诺保证供应的影响.

0012GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期货CLc1下跌0.26美元,报107.01美元,上日结算价上扬1.13%至每桶107.27美元.

布兰特5月原油期货LCOc1小跌0.06美元,报每桶124.14美元.上日收于124.20美元,涨0.06%.

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