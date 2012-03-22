〔中国债市〕财政部六个月期国库现金定存中标利率6.80%--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透上海3月22日电---业内人士周四透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,与上一期持平.
本次国库现金定期存款招标为今年第二期,存款起息日3月22日,到期日9月20日.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
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800
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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