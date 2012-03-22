〔路透专访〕英国公债收益率拐点未到--债务管理局局长

* Stheeman称公债收益率拐点未到

* 若短期公债遭遇挤仓,DMO将作出应对

* DMO将在5月或6月就发行"超长期"公债征集意见

* 用新的永久债券替换战争债券的做法没有价值

路透伦敦3月21日电---英国债务管理局(DMO)局长Robert Stheeman周三表示,最近全球公债收益率(殖利率)上升反映市场对全球经济前景的信心好转,但可能并不意味着收益率将开始持续上涨.

Stheeman在路透专访中表示,若短期英国公债遭遇挤仓,DMO将做出应对.如果短券赎回规模超过供给,可能导致挤仓出现.

直到最近,英国公债收益率一直接近历史低位,英国政府主动出面邀功,认为是因为投资者对政府减赤措施有信心的缘故.

不过上周收益率走势逆转,10年期英国公债收益率攀升约35个基点,至四个半月高位.

不过Stheeman不同意有关收益率已明确出现拐点的看法.

"当收益率开始上涨时,没有理由说明这是由经济数据向好和普遍感觉经济可能转圜之外的其它原因所致,"他称.

英国公债价格本周反弹,部分因预期未来一年公债发行将减少.

DMO周三在与政府年度预算同时发布的2012/13年声明中称,这一财年将发行1,677亿英镑公债,较2011/12财年减少约120亿英镑.

DMO还把短期公债发行量减少90亿英镑,至516亿英镑.分析师称这可能导致市场出现挤仓,因短期公债赎回额料达530亿英镑.

Stheeman称DMO可通过迷你标售计划,来帮助缓解这一情况.

"可以想象,最终短期公债的实际发行量可能略大些,"他称."那一灵活操作空间将帮助我们缓解有关短券的压力."

**超长期公债发行将提上日程?**

英国政府热衷于锁定债券的超低成本,曾提出发行百年或永久债券的想法.

Stheeman称DMO可能在5月或6月启动为期三个月的意见征询,这也需要一些时间作出回应.

投资者对购买百年债券一直兴趣寥寥,因回报低且有通胀风险.不过Stheeman表示对发行比目前在售50年债券期限更长的债券的想法持开放态度.

"这是我们希望考虑的券种.就咨询而言,我们持开放态度,也愿意了解需求将可能来自何处."

不过他也表示,收回英国已发行的永久债券,即1932年战争债券,换成新的永久债券是不合情理的.

"我不认为让政府以更高的收益率和更高成本,把一种永久债券换成另一种,会有很大的好处."(完)