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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 09:04 BJT

〔全球贵金属〕3月21日SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓下降0.26%

路透3月21日电---全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周三的白银持仓量较周二下滑0.26%,最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量同期维持不变.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,482,719.5 3月21日 41,482,719.5 3月20日 0.0 0.00%

iShares 312,730,146.6 3月21日 313,555,695.5 3月20日 -825,548.9 -0.26%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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