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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 11:11 BJT

〔新债招标〕中国国开行五年固息债利率4.10%,高于市场预期--业内人士

路透上海3月22日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年固息金融债,中标利率为4.10%,高于此前3.98%的预测均值,投标倍数约为1.55倍.

该期债为国开行今年第14期金融债.具体条款如下:

第14期

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发行总量 不超过220亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 3月26日

起息日 3月26日

分销期 3月23日-26日

上市日 3月30日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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