〔新债招标〕中国国开行五年固息债利率4.10%,高于市场预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透上海3月22日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的五年固息金融债,中标利率为4.10%,高于此前3.98%的预测均值,投标倍数约为1.55倍.
该期债为国开行今年第14期金融债.具体条款如下:
第14期
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发行总量 不超过220亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 3月26日
起息日 3月26日
分销期 3月23日-26日
上市日 3月30日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
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