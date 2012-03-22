〔中国公开市场〕今日进行200亿91天正回购,本周净回笼190亿--业内人士

路透上海3月22日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场将净回笼190亿元.

公开市场一级交易商本周一曾申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但周三申报需求时三月期央票再度消失.周二进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

央行公开市场上周四进行的91天期正回购利率意外下行,打破约七个月稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲击,央行调降91天正回购利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期.[ID:nSB1434640]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)