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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 09:02 BJT

〔韩国汇市〕韩元跌至一周低位,公债上涨

路透首尔3月22日电---韩元兑美元KRW=周四早盘跌至一周低位,此前美国楼市数据低于预期暗示该国经济复苏仍乏力,投资者购入美元避险.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,129.7.周三在本地市场收报1,129.5.

韩国公债上扬.6月三年期公债期货KTBc1上涨0.05点,报103.58.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,129.7 1,129.5

日圆/韩元JPYKRW=R 13.5480/549 13.4916/980

韩国公债期货KTBc1* 103.58 103.53

韩国综合股价指数.KS11 2,028.33 2,027.23

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 洪曦;审校 张荻

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