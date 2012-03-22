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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 09:06 BJT

〔全球金市〕现货金微涨,市场关注中国和欧元区制造业数据

路透新加坡3月22日电---金价周四小幅上涨并陷入窄幅波动区间,因投资者等待中国和欧元区制造业数据,以评估各自地区经济体质.美元小幅下跌则提供部分支撑.

0043GMT,现货金XAU=微涨0.1%,报每盎司1,651.64美元.

美国期金GCcv1几无变动,报1,651.80美元.

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