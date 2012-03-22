叙利亚总统阿萨德的妻子将遭欧盟旅行与购物禁令

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔3月21日电---外交人士称，欧盟国家将禁止叙利亚总统阿萨德的妻子阿斯玛（Asma al-Assad）在欧盟旅行和购物，以加大施压力度迫使阿萨德政府停止血腥镇压反抗运动。

阿斯玛出生在英国，做过投资银行工作，曾打造出一位拥有西方价值观的女性形象，但却遭到许多叙利亚人的仇视。在叙利亚政府对国内反抗运动长达一年的镇压中，她一直支持丈夫阿萨德。据联合国称，叙利亚冲突已经造成8,000余名平民丧生。

最近几周，阿斯玛成为媒体关注的焦点。她与丈夫的电子邮件近期遭到英国《卫报》曝光，这些信件显示在叙利亚陷入流血冲突之际，他们两人却在购买流行音乐和奢侈品等。

欧盟料将在周五针对叙利亚出台新的制裁措施。对于阿斯玛来说，制裁将使她无法以自己的名字继续去欧盟国家旅行，或是从位于欧盟的公司购物。

欧盟成员国外长料将就新一轮制裁措施达成协议，冻结12个自然人的资产，并禁止他们在欧盟旅行，其中就包括阿斯玛。

欧盟还计划禁止欧洲企业与两家叙利亚实体进行业务往来。

欧盟一位外交人士称：“（制裁）内容已被通过。”他指的是欧盟大使在布鲁塞尔就新制裁达成的协议。另外一位外交人士证实，阿萨德的妻子也在受制裁的个人名单之中。

制裁有待欧盟外长的正式批准，将于本周六公布。（完）