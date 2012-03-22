〔欧洲金融〕分析师称欧洲大型银行应能通过美国式的压力测试

路透法兰克福3月21日电---分析师表示,欧洲大型银行应可以通过美国式的压力测试,而不像部分美国本土银行那样,尽管自欧洲爆发主权债危机以来,投资者对该地区银行业的信心仍不稳定.

由于美国和欧洲所采行的方法有别,很难准确对照二者在银行业压力测试上的异同.

在美国的压力测试中,银行需表明其在压力情形下可维持5%的一级普通资本比率.

这是基于美国实质国内生产总值(GDP)下降5%、失业率13.1%、股价下挫52%且房价下滑21%的假设.

在19家接受压力测试的美国银行业者中,有包括花旗集团(Citigroup)(C.N)在内的四家银行未能通过测试.[ID:nSB1430900]

不过,巴克莱分析师将上述数据应用到欧洲一些大型银行身上,进行了一个比较,他们称,这些银行将能够通过该测试.

该行在本周公布的一份报告中称,"我们相信,我们测试的14家欧洲大型银行都拥有足够多的资本,能通过美国式的压力测试."

巴克莱的这份报告显示,在被测试的银行当中,仅英国莱斯银行集团(LLOY.L)在考虑到交易损失和贷款损失的情况下,将无法满足最低资本要求.

巴克莱称,其他欧洲银行的一级普通资本比率平均值高于10%,因此有余地来承受美国测试下所设想的那些压力.这些银行包括,德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、BBVA (BBVA.MC)、法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)、西班牙国际银行(SAN.MC)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)和瑞士信贷CSGN.VX.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布压力测试结果后,美国银行业股价旋即蹿升.该测试结果使部分银行可以开始派息及回购股票.

欧洲银行业者更轻松地通过了该地区的测试.去年7月参与测试的91家欧洲银行中仅有八家未能通过.但10月欧盟银行业管理局(EBA)证实在测试71家欧洲银行后,发现有1,147亿欧元(1,513亿美元)的资本缺口.

**谁的测试标准更严苛**

巴克莱分析师称,10月测试的标准更为严苛,因为测试要求银行把最低一级核心资本比率上调至9%,同时要按市价计算主权债券价值.

巴克莱分析师谈到,"依我们的看法,10月欧洲银行压力测试比近期美国的测试更具挑战性."

但这一观点与市场人士的普遍看法相左,后者认为美国压力测试更加严厉.

不过分析师也表示,在2013年新压力测试之后,重塑对欧洲银行业的信心将十分艰难,因为泛欧的测试模式难以准确反映出欧洲银行业者的状况.

摩根士丹利的分析师Huw van Steenis表示,欧洲未来需要继续推进国家层面的测试,因为这样更能毫无保留地全面反映情况.(完)