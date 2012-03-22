《独家新闻》巴西认为现行WTO进口关税上限不够高--消息人士

路透巴西利亚3月21日电---政府消息人士周三对路透表示,巴西计划向世界贸易组织(WTO)提出其进口关税上限过低,借此暗示其日渐担忧激烈的外国竞争伤及本国产业.

巴西认为WTO批准的35%关税上限在抵御廉价进口商品涌入国内方面"不够有效",部分原因在于巴西本币走强.

消息人士称,巴西官员将在下周WTO举行的货币和贸易座谈会上,讨论进口关税水平的问题,但尚无正式要求上调关税上限的计划.

"在当前形势下这一关税(上限)的有效性在丧失,"一位要求匿名的政府官员称.

关于提高关税的传言或旨在向中国及其他重要贸易伙伴国发出强烈信号,即巴西在考虑采取更强硬措施来阻止廉价进口商品涌入,伤及本国厂商.

巴西警示进口关税不够高,可能在WTO引发对保护主义重燃的忧虑.(完)