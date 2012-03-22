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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 09:22 BJT

〔台湾股市〕开盘上涨,今日稍晚迎来央行利率会议

路透台北3月22日电---台湾股市周四开盘上涨0.2%,金融保险类指数.TFNI备受关注,今日稍晚将迎来央行利率决策会议.

加权股价指数.TWII开高15.72点,至7,997.66点,前一交易日涨0.12%.

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