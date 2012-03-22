《全球重要经济事件一览表》--3月22日-3月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月22日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在乔治华盛顿大学企管学院发表演讲.主题为"二次大战后的美联储".(1645)

日本神户--日本央行审议委员森本宜久会见商界高管并主持新闻发布会(0500).

苏黎世--瑞士央行理事丹亭在货币市场活动上发表讲话,题为"低利率的世界"(1700).

北京--西班牙经济部长Luis de Guindos会晤中国商务部长陈德铭.

海牙--希腊内政部长Tassos Giannitsis在荷兰议会发表有关当前希腊金融局势的演讲(1600).

都柏林--爱尔兰总理肯尼在爱尔兰国际银行联合会(FIBI)第二届年会上发表讲话.

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在2012年公共部门金融会议中就经济情势发表简报(1240).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(最后一日).

塞维利亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在Antares基金会主办的一场论坛中发表演说(0730).

塔林--爱沙尼亚央行副总裁Ulo Kaasik以及国际及公共关系部主管Raoul Lattemae参加欧洲央行管理委员会的会议,以及欧洲系统风险委员会理事会的会议.

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager在议会就欧债危机及相关主题发表演讲.(0900)

纽约州ARMONK--美国联邦储备理事会(FED)纽约联邦储备银行总裁杜德利在哈佛法学院的"建构21世纪金融系统专题座谈会"中发表演讲.(2330)

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在布鲁金斯学会讨论论文(2000).

华盛顿--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)出席美国联邦储备理事会(FED)的研究会议,主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(至3月23日).

3月23日(五)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克为美联储的研究会议致开幕词.会议主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(1745).

香港--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议发表演说(0100).

芬兰萨利色尔卡--芬兰总理卡泰宁和芬兰欧洲事务和外贸部长Alexander Stubb主持经济事务会议,会议主题是如何让欧盟经济重归正轨.欧洲央行执委亚斯穆森,世界贸易组织总干事拉米,欧盟经济暨货币事务执委雷恩,拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis,西班牙欧盟事务国务秘书Inigo Mendez de Vigo出席(至3月25日).

苏黎世--瑞士央行公布季度公报(货币政策报告--商业循环趋势).

伦敦--英国央行公布3月16日金融政策委员会会议记录.

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

西班牙马拉加--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马拉加大学主办的竞争力论坛中发表演说.(1730)

纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在哈佛欧美专题座谈会中发表演说(1550).

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特为乔治城大学学生发表演讲,内容为职场生涯及美联储.(1830)

3月24日(六)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在美国联邦储备理事会(FED)的会议"中央银行:危机前、危机时与危机后"中,主持小组讨论(2030).

3月25日(日)

西雅图--美国旧金山联邦储备银行共同主办"2012年全国机构间社区再投资会议(至3月28日)",出席者包括美联储理事杜克.

3月26日(一)

巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席全球互助中心举办的会议(1100).

维吉尼亚州阿灵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克获邀参加全国企业经济协会2012年经济政策会议,以"美联储的观点"为题发表演说(1200).美国国会预算办公室主任埃曼杜夫以"财政政策选择"发表演说(1245).英国央行货币政策委员会委员迈尔斯出席"长期债务中最合适的货币政策"的讨论会(2045).

3月27日(二)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在摩根士丹利全球宏观投资会议中发表演说.

伦敦--英国央行公布2012年第一季公报.

伦敦--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全国经济社会研究所发表演讲.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)的贸易、债务及金融工作小组会议.(至3月28日)

布拉格--挪威央行总裁奥尔森在捷克央行20周年纪念日发表演讲.

布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)推出"经济调查:欧元区2012".

华盛顿--美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格在全国企业经济协会2012年经济政策会议的早餐会中发表演说.(1200)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"金融危机与大萧条"为题,在乔治华盛顿大学商学院发表演说.(1645)

3月28日(三)

密苏里州圣路易--美国联邦储备理事会(FED)圣路易斯联邦储备银行公布总裁布拉德参加北京"全球货币政策制定:中国与美国"会议时,他在未对新闻界公开活动中的谈话.(0100)

悉尼--澳洲央行公布金融稳定检讨.(0030)

华沙--经济合作暨发展组织启动波兰经济调查.

3月29日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克向乔治华盛顿大学商学院本科生发表第四个演讲,题为"金融危机的余波"(1645).

金边--东盟财政部和央行副部级官员会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)和东盟财长会议.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)经济展望报告的期中评估.

伦敦--英国央行公布2012年3月货币和金融统计数据.

渥太华--加拿大政府公布联邦预算案.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在商业俱乐部小组讨论会上发表有关全球经济的演讲,题为"欧洲经济危机和如何影响我们."(1615).

特拉华州威尔明顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在威尔明顿扶轮社发表经济前景的演讲(1700).

北卡罗来纳州夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在北卡罗来纳大学法学院银行研究所发表演讲(2245).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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