《中国报摘》--其他报纸重要消息3月22日(II)

**证券时报**

--监管层日前召集券商讨论场外交易市场的建设思路,有意将柜台交易市场(OTC)、新三板纳入受统一监管的场外交易市场.此外,还探讨了将中小企业私募债、信托产品等投资品种纳入场外市场交易的议题.

**每日经济新闻**

--北京银行(601169.SS)董事长闫冰竹称,利率市场化将对中小银行带来较大冲击,在推进时间和节奏上,应充分考虑中小银行的承受能力以及可能给中小企业带来的负面影响,给予中小银行一定的政策保护期,促进中小银行提高利率管理能力和市场竞争能力.

**东方早报**

--业内人士消息称,证监会拟放宽券商代销业务,代销产品将从基金扩展到银行理财产品、信托、保险等产品.

--中国知名白酒企业--水井坊(600779.SS)公告称,外方股东帝亚吉欧将自3月26日起向除四川全兴集团以外的该公司全体股东发出全面收购要约,要约价格为21.45元/股.

**经济参考报**

--清华大学经济管理学院教授魏杰预计,今年共将四次下调存款准备金率至19%左右,除非出现较大意外情况,如货币政策突然改调由稳健转向宽松.他并强调,今年中国货币供应量总体依然较高,通胀压力不容小视.

--分析文章援引清科研究中心指出,中国文化创意及其相关领域企业将迎来一轮上市潮,且预计最快将于2013年前后发生.

--博鳌亚洲论坛发布《新兴经济体发展2012年度报告》称,新兴与发达经济体间的直接投资主要表现为发达经济体对新兴经济体的净流出,但随着新兴经济体经济实力的提升,其对欧美等发达国家的直接投资总体呈扩张态势.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/尹嫄婷; 审校 曾祥进

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