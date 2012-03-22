〔澳新汇市〕澳元脱离两个月低位但新西兰元下跌,关注中国制造业数据

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透惠灵顿/悉尼3月22日电---澳元周四脱离两个月低位,而新西兰元则在公布疲弱的经济成长数据后下跌.
市场关注将于0230GMT公布的汇丰中国制造业数据,交易商表示,市场言论该数据料在50,高于2月时的49.6,这料将有利于提振风险偏好.澳元和新西兰元对于中国的消息非常敏感,因中国是其关键出口市场.
澳元兑美元AUD=D4报1.0467美元,脱离隔夜时触及的两个月低位,纽约尾盘为1.0456美元.当前阻力位在1.0475美元,支撑位在1.0420美元.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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