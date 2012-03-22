〔澳新汇市〕澳元脱离两个月低位但新西兰元下跌,关注中国制造业数据

路透惠灵顿/悉尼3月22日电---澳元周四脱离两个月低位,而新西兰元则在公布疲弱的经济成长数据后下跌.

市场关注将于0230GMT公布的汇丰中国制造业数据,交易商表示,市场言论该数据料在50,高于2月时的49.6,这料将有利于提振风险偏好.澳元和新西兰元对于中国的消息非常敏感,因中国是其关键出口市场.