〔企业并购〕嘉能可对Gavilon兴致阑珊,但亚洲交易商却有意收购--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约/伦敦3月21日电---根据熟悉情况的消息人士透露,数家亚洲交易机构三井物产(8031.T)、丸红(8002.T)和来宝集团(NOBG.SI)正在竞购美国谷物和能源交易商Gavilon.后者估值可能达到约50亿美元.
消息人士称,Gavilon首轮竞购在3月初期完成.Gavilon归对冲基金经理Dwight Anderson和索罗斯等投资人所有.
消息人士此前曾经表示,瑞士交易商嘉能可(GLEN.L)和全球最大油籽加工商邦基(BG.N)均曾在首轮竞购截止前表示过兴趣.
不过,根据一位消息人士称,嘉能可周二同意以62亿美元收购加拿大最大粮食加工商ViterraVT.TO之后,对Gavilon意兴阑珊.
嘉能可将收购Viterra,并将部分业务出售给加拿大的Richardson International and Agrium(AGU.TO).
有几位业界消息人士称,Archer Daniels Midland(ADM.N)和嘉吉这两个规模较大的美国同业也不太可能成为Gavilon的买家,因为如果全数收购该公司,会遇到反垄断的问题.
如此以来,那些有意竞购Gavilon的大型亚洲交易机构就有了优势,特别是受到日圆升值支持的日本交易机构.
无法立即联系到前述几家亚洲交易机构对此置评.嘉能可和Gavilon均拒绝置评.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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