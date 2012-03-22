〔企业并购〕嘉能可对Gavilon兴致阑珊,但亚洲交易商却有意收购--消息

路透纽约/伦敦3月21日电---根据熟悉情况的消息人士透露,数家亚洲交易机构三井物产(8031.T)、丸红(8002.T)和来宝集团(NOBG.SI)正在竞购美国谷物和能源交易商Gavilon.后者估值可能达到约50亿美元.

消息人士称,Gavilon首轮竞购在3月初期完成.Gavilon归对冲基金经理Dwight Anderson和索罗斯等投资人所有.

消息人士此前曾经表示,瑞士交易商嘉能可(GLEN.L)和全球最大油籽加工商邦基(BG.N)均曾在首轮竞购截止前表示过兴趣.

不过,根据一位消息人士称,嘉能可周二同意以62亿美元收购加拿大最大粮食加工商ViterraVT.TO之后,对Gavilon意兴阑珊.

嘉能可将收购Viterra,并将部分业务出售给加拿大的Richardson International and Agrium(AGU.TO).

有几位业界消息人士称,Archer Daniels Midland(ADM.N)和嘉吉这两个规模较大的美国同业也不太可能成为Gavilon的买家,因为如果全数收购该公司,会遇到反垄断的问题.

如此以来,那些有意竞购Gavilon的大型亚洲交易机构就有了优势,特别是受到日圆升值支持的日本交易机构.

无法立即联系到前述几家亚洲交易机构对此置评.嘉能可和Gavilon均拒绝置评.(完)