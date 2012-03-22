《外汇动态》渣打银行建议提高对亚洲股市的外汇对冲比例

0136GMT---渣打银行建议,提升对亚洲股市的外汇对冲比例,因流向亚洲股市的资金趋缓,以及经济不确定性持续上升.

渣打称,就外汇而言,外资流入新兴亚洲股市可能一直没有对冲风险,意味着他们容易受到风险偏好下降的冲击.

"证券资金流向亚洲的步伐放缓和经济不确定性增多,预示股票型基金很愿意在临近第二季时提高外汇对冲比例,"渣打发表研究报告称.

该机构建议,以美元为基础的股票基金提升针对印度卢比INR=D2,台币TWD=TP和韩元KRW=KFTC的对冲比例.该基金或者自行管理外汇风险,或交给外汇风险管理基金(overlay fund).

渣打补充道,以规模为基础的外汇风险管理基金已开始提升针对印度卢比的外汇对冲比例,并准备在未来几周针对韩元和台币采取类似动作.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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