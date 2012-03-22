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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 09:59 BJT

《外汇动态》美元/日圆受日本企业买盘支撑,脱离日内低点

0141GMT---一日本大型银行的交易员说,日本公布意外贸易顺差数据致使美元下滑,不过此后美元从日内低点小升,受日本进口商买盘以及部分日本出口商的空头回补支撑.

"市场人气方面,似乎很多市场人士仍希望逢低买入美元/日圆.目前做空美元/日圆的兴趣不浓."他补充说.

美元/日圆JPY=较纽约尾盘下跌0.2%至83.25日圆,但较83.14附近的日内低点小幅上升.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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