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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 09:53 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜因美元走贬而小涨,今日将公布中国制造业数据

路透新加坡3月22日电---伦敦期铜周四连续第二天上涨,受助于美元下跌.今日将有铜主要消费国--中国的制造业数据公布,在当前市场担忧中国成长放缓的背景下,投资者将获得该国经济情况的更多线索.

0122GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨17美元,报每吨8,472美元.

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