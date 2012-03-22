〔中国能源〕2015年煤炭年产能目标41亿吨,产量控制在39亿吨--发改委

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透北京3月22日电---中国国家发改委周四表示,2015年,中国煤炭年产能目标41亿吨,产量控制在39亿吨.
发改委并表示,到2015年,中国煤炭运输能力将达到26亿吨;形成十个亿吨级和十个五千万吨级大型煤炭企业.
"到2015年全国煤矿企业数量控制在4,000家以内,平均规模提高到100万吨以上/年."发改委称.
中国证券报此前报导引述中国国家能源局煤炭司权威人士的话,为了保障能源供给,十二五末中国煤炭供应需达到42亿吨,其中国内煤炭供应40.5亿吨,净进口1.5亿吨.[ID:nSB2023405](完)
--发稿 李文科; 撰写 康熙泽; 审校 曾祥进
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。