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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 10:05 BJT

〔中国能源〕2015年煤炭年产能目标41亿吨,产量控制在39亿吨--发改委

路透北京3月22日电---中国国家发改委周四表示,2015年,中国煤炭年产能目标41亿吨,产量控制在39亿吨.

发改委并表示,到2015年,中国煤炭运输能力将达到26亿吨;形成十个亿吨级和十个五千万吨级大型煤炭企业.

"到2015年全国煤矿企业数量控制在4,000家以内,平均规模提高到100万吨以上/年."发改委称.

中国证券报此前报导引述中国国家能源局煤炭司权威人士的话,为了保障能源供给,十二五末中国煤炭供应需达到42亿吨,其中国内煤炭供应40.5亿吨,净进口1.5亿吨.[ID:nSB2023405](完)

--发稿 李文科; 撰写 康熙泽; 审校 曾祥进

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