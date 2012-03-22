〔芝加哥期市〕美国玉米与小麦期货反弹,终止前三日跌势

路透悉尼3月22日电---美国玉米期货周四在前三个交易日遭抛后上扬,但美国种植日期提前的迹象令升幅有限.

小麦期货亦上涨,终止连续三日跌势,大豆期货则连续第二日上涨,受中国买需传言支撑.

CBOT-5月大豆期货SK2在上日基础上续升,市场传言称中国购买了两艘美国大豆船货.0107GMT,大豆期货微涨至每蒲式耳13.55-1/2美元.玉米期货CK2和小麦期货WK2均升0.7%.