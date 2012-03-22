苹果下一代iPhone将使用4.6英寸屏幕--报导

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月22日电---韩国媒体周四报导称，苹果(AAPL.O)或将在第二季度发布下一代iPhone，新款手机将采用更大的4.6英寸视网膜屏幕。
苹果2007年发布首款iPhone，当前iPhone销售额约占苹果总销售额的一半。
韩国《每日经济新闻》（Maeil Business Newspaper）引述未具名业界人士的话称，苹果已决定在下一代iPhone上使用4.6英寸屏幕，并且已开始向供应商下订单。
苹果的主要屏幕供应商LG显示器(034220.KS)和三星电子(005930.KS)拒绝置评。
三星是智能手机市场中苹果的最大竞争对手，该公司去年4月发布的旗舰智能手机Galaxy S II使用的是4.6英寸OLED屏幕。
高分辨率的视网膜屏幕能在同一块区域内比普通屏幕集中更多像素，苹果本月稍早发布的新款iPad使用了这种屏幕。
当前最新款的苹果手机iPhone 4S于去年10月发布。（完）
--编译：张家伟 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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