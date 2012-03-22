苹果下一代iPhone将使用4.6英寸屏幕--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月22日电---韩国媒体周四报导称，苹果(AAPL.O)或将在第二季度发布下一代iPhone，新款手机将采用更大的4.6英寸视网膜屏幕。

苹果2007年发布首款iPhone，当前iPhone销售额约占苹果总销售额的一半。

韩国《每日经济新闻》（Maeil Business Newspaper）引述未具名业界人士的话称，苹果已决定在下一代iPhone上使用4.6英寸屏幕，并且已开始向供应商下订单。

苹果的主要屏幕供应商LG显示器(034220.KS)和三星电子(005930.KS)拒绝置评。

三星是智能手机市场中苹果的最大竞争对手，该公司去年4月发布的旗舰智能手机Galaxy S II使用的是4.6英寸OLED屏幕。

高分辨率的视网膜屏幕能在同一块区域内比普通屏幕集中更多像素，苹果本月稍早发布的新款iPad使用了这种屏幕。

当前最新款的苹果手机iPhone 4S于去年10月发布。（完）