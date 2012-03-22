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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 10:14 BJT

〔中国新债〕太原重工下周二将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海3月22日电---中国太原重工股份有限公司(600169.SS)周四公告称,将于下周二(27日)
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 ==============================================================================================
  太原重工       --     10       5    3/27簿记建档   兴业银行      AA       3/28       3/29
 (600169.SS)     
 ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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