《阳歌专栏》奇瑞与捷豹路虎合资公司恐难获批

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**奇瑞联手捷豹路虎建合资厂料难获批**

我不愿过于悲观，但奇瑞和捷豹路虎宣布成立合资公司，我对这一前景真的表示质疑。具体点说，我是怀疑两者联手不会通过中国监管者的审批。

我们来快速浏览一下这笔交易，数月前就传出奇瑞和捷豹路虎拟成立合资公司的消息，但双方近期敲定最终细节后才正式宣布。捷豹路虎归属印度塔塔汽车TTMTq.L旗下。媒体报 道称，双方将共同投资30亿美元，在中国建造一处生产基地，针对中国市场研发一款汽车品牌。

根据早先的报导、捷豹路虎的背景及中国新富阶层对高端车的喜爱来看，新的合资厂将生产奢华汽车，与奇瑞的品牌形象截然不同。尽管奇瑞汽车质量相当不错，但主要占据低端市场。

由于中外合资厂商蚕食本土车商市场份额，而且中国汽车市场也整体放缓，因此奇瑞急需在国内采取新动作。奇瑞的亮点不多，但出口表现抢眼，近几个月出口大幅增长，抵消了国内销量放缓的影响。

但由于奇瑞缺少强劲外资伙伴，与中国其它大型车商相比，存在明显的劣势。所以问题来了：捷豹路虎是提振奇瑞的合适伙伴吗？这种联手既有优点也有缺点，但归根结底，我打赌，中国国家发改委会认为这项合作弊大于利，从而否决两者成立合资公司。

发改委肯定会喜欢针对中国市场研发一个奢华车新品牌的想法，可能也会意识到，奇瑞确实需要与外国车商合作，从而与众多对手竞争。但谈到合作伙伴，捷豹路虎看似并非最佳选择，因为与奥迪(VOWG.DE)、宝马(BMWG.DE)、梅赛德斯-奔驰(DAIGn.DE)等更主流的豪华车相比，捷豹路虎规模更小，并且主要针对小众市场，出售极高端车型。

我很欣赏奇瑞努力改善前景，并从外界带来新想法，推动公司在国内外的长期发展。但如果奇瑞明智的话，在等待发改委做出最终决定前，应继续与其它潜在合作方谈判。发改委否决奇瑞和捷豹路虎成立合资厂的可能性超过75%。

一句话：由于捷豹路虎规模小，带来的收益有限，中国国家发改委或不会批准奇瑞与捷豹路虎在华成立合资企业。

**网易续签《魔兽世界》运营权**

一周前，我曾在文章中称赞网易(NTES.O)是中国为数不多、在热门网络游戏开发领域取得成功的企业之一，眼下我们便看到该公司得到投资者的重视，在网易证实续签《魔兽世界》运营权至少三年后，其股价被推高至历史新高。但投资者很快就意识到，网易离自主开发游戏的称号还相差甚远，《魔兽世界》实际上属于美国游戏开发商暴雪（Activision Blizzard）(ATVI.O)所有，这家公司只是将网易对这款热门网游的运营权延长三年而已。

网易宣布续签运营权的消息，刺激其股价上涨3%并触及历史新高，对于许多去年遭遇一连串会计丑闻冲击的在美国上市的中国概念股而言，这样的情况实属罕见，眼下这些中国概念股离此类高点仍是遥不可及。续签运营权对网易无疑是利好消息，但华尔街的反应凸显该公司可能仍需更多依赖外部公司许可的游戏，而不是如我在之前文章所言那样自主开发游戏。

投资者已经意识到，如果一家公司手头拥有一款热门游戏，而且还获得新的许可协议，这种对外部游戏的依赖度尚可；反之，一旦这款游戏吸引力下降，或者是许可协议到期，情况则会非常危险。这一方面，第九城市(NCTY.O)便是前车之鉴，该公司此前曾因获得《魔兽世界》的运营权而盛极一时，但三年前在到期之际这款游戏的运营权落入网易之手，此事令九城股价一路急泻，降幅达50%左右，许多行业观察人士对此事恐怕也是记忆犹新吧。

对网易而言，续签运营权意味着其押注网游的举动是安全的，至少今后三年如此。与此同时，我对该公司继续自主开发游戏仍持赞赏态度，即使这样做不仅耗时费钱风险大，而且还不一定能成功。此外，该公司除了依赖游戏，还采取措施重新振兴互联网门户业务，以借此多元化旗下业务。门户网站是网易的起家业务，但后来一直遭到冷遇。

投资者显然喜欢网易这样的故事，这实际描绘地是一家公司采取少许集中措施保持业务增长的画面。目前的关键是网易要通过继续开发新的热门游戏，并从其门户业务中发掘新价值，从而让其故事变成现实。如果网易有一件事没做好，股东眼下如何奖励，到时也会以同样的方式来惩罚。

一句话：网易续签《魔兽世界》运营权，将为其赢得三年的缓冲时间，这一期间网易不仅要自主开发新游戏，还需重振其互联网门户业务。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王燕焜

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