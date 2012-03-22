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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 10:24 BJT

〔中国新债〕广西农垦集团下周二将发行5亿元短期融资券,期限九个月

路透上海3月22日电---中国广西农垦集团有限责任公司周四公告称,将于下周二(27日)簿记建档
发行5亿元人民币短期融资券,期限九个月.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 广西农垦集团  20        5       9   3/27簿记建档   光大银行      AA        3/28      3/29
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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