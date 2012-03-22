〔中国债市〕国库现金定存利率居高不下,存款承压机构投标踊跃(更新版)

(新增分析师评论)

* 六个月国库现金定存中标利率6.80%,仍居高不下

* 部分金融机构存款压力大,投标踊跃

* 存款承压机构能否安然度过季末尚待观察

路透上海3月22日电---尽管资金面逐渐回暖,但中国财政部六个月期国库现金定存中标利率仍居高不下.由于季(月)末临近,部分银行仍担负存款压力,令其投标踊跃,而是否能安然度过季末考核尚待观察.

业内人士周四稍早透露,财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,与上一期持平,较去年10月创出的历史高点6.83%亦仅一步之遥.

华南一银行交易员认为,在资金面已转宽的情况下,国库现金定存利率仍居高不下,主因还是部分机构存款压力所致.

"有些银行希望必中(标),所以投的高,说明他们还是缺钱."上海一银行交易员称.

该交易员认为,借助于国库现金定存的补给,接下来的资金面将会愈加缓和.但月末"存款大战"的序幕刚刚拉开,紧缺资金的银行是否能安然度过月末时点仍有观察.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS主要品种早盘小涨,其中七天期回购加权平均利率接近3.18%.

本次国库现金定期存款招标为今年第二期,计划存款量500亿元人民币.存款起息日3月22日,到期日9月20日.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

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800

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)