〔表格〕瑞士2月贸易收支为顺差26.77亿瑞郎,1月修正为顺差14.96亿

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透苏黎世3月22日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士2月贸易收支为顺差26.77亿瑞郎,1月修正后为顺差14.96亿瑞郎.
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2012年2月 2012年1月 2011年2月
进口 14,039 14,634 14,236
出口 16,717 16,131 16,508
顺差 2,677 1,496 2,272
注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.
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--编译 侯向明;审校 丁琦
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。