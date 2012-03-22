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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 15:10 BJT

〔表格〕瑞士2月贸易收支为顺差26.77亿瑞郎,1月修正为顺差14.96亿

路透苏黎世3月22日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士2月贸易收支为顺差26.77亿瑞郎,1月修正后为顺差14.96亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2012年2月 2012年1月 2011年2月

进口 14,039 14,634 14,236

出口 16,717 16,131 16,508

顺差 2,677 1,496 2,272

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.

欲览声明全文,请点击:(www.ezv.admin.ch/aktuell/medien/index.html?lang=de) (完)

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--编译 侯向明;审校 丁琦

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