〔表格〕英国2月零售销售较前月下降0.8%,为2011年5月以来最大降幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透伦敦3月22日电---英国统计局周四公布,英国2月零售销售较前月下降0.8%,较上年同期增长1.0%.路透调查预估分别为下滑0.4%和增长2.5%.
以下为详细数据:
零售销售量 2月 1月 (1前值) 预估
较前月%(经季节调整) -0.8* 0.3 (0.9) -0.4
较上年同期% 1.0 1.4 (2.0) 2.5
* 按月降幅为2011年5月以来最大.(完)
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--编译 侯向明;审校 隋芬
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。