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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 17:41 BJT

〔表格〕英国2月零售销售较前月下降0.8%,为2011年5月以来最大降幅

路透伦敦3月22日电---英国统计局周四公布,英国2月零售销售较前月下降0.8%,较上年同期增长1.0%.路透调查预估分别为下滑0.4%和增长2.5%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 2月　 1月 (1前值) 预估

较前月%(经季节调整) -0.8* 0.3 (0.9) -0.4

较上年同期% 1.0 1.4 (2.0) 2.5

* 按月降幅为2011年5月以来最大.(完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 侯向明;审校 隋芬

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